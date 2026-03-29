Την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ Γυναικών για 4η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Αθηναϊκός, ο οποίος ισοπέδωσε με 94-56 τον Πρωτέα Βούλας στον τελικό.

Η ομάδα του Βύρωνα ήταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και φρόντισε να το δείξει από το ξεκίνημα του τελικού, καθώς προηγήθηκε με 9-0 στα πρώτα λεπτά. Ο Πρωτέας προσπάθησε να αντιδράσει, δεν κατάφερε όμως κάτι ιδιαίτερο, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ 9-21.

Η ομάδα της Βούλας ήθελε, φυσικά, να πλησιάσει, να μειώσει τη διαφορά αλλά ο Αθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε, σκόραρε με κάθε τρόπο, ήταν σοβαρός στην άμυνα και είχε προβάδισμα 21 πόντων (23-44) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Τα πάντα, φυσικά, είχαν ήδη κριθεί καθώς η διαφορά δυναμικότητας δεν επέτρεπε στον Πρωτέα ούτε καν να… φανταστεί ότι θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση. Αντιθέτως, το πιο πιθανό ήταν η διαφορά να μεγαλώσει κι άλλο αν η ομάδα του Βύρωνα συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό και ακριβώς αυτό έκανε.

Ο Αθηναϊκός ήταν στο +29 (39-68) στο 30′, πήγε στο +34 (39-73) στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου και τελικά πήρε τη νίκη και μαζί και το τρόπαιο επικρατώντας με 94-56.

Τα δεκάλεπτα: 9-21, 23-44, 39-68, 56-94