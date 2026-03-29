Ο Νίκος Χαρδαλιάς πήγε στο γήπεδο για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, εκφράζοντας ξανά την αγάπη του για την ομάδα του Βύρωνα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής βραβεύτηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου για την προσφορά του στο μπάσκετ Γυναικών και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη: «Ο Χριστόδουλος κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης και η Περιφέρεια εδώ και νομίζω ότι το να φιλοξενούνται μεγάλα event στην επαρχία είναι πολύ καλό για τον αθλητισμό. Έχουμε ανάγκη από υποδομές, έχουμε ανάγκη από μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω πως αυτή είναι η δουλειά των περιφερειών και των περιφερειαρχών, να βοηθούν γενικότερα τον αθλητισμό».

Για τον Αθηναϊκό και την πρόκριση στον τελικό του Eurocup Γυναικών: «Παραμένει η ομάδα της καρδιάς μου, της γειτονιάς μου, του Βύρωνά μου. Έχω παίξει με το πλατανόφυλλο. Είμαι κοντά, ειδικά στη διοικούσα επιτροπή που κάνει εξαιρετική δουλειά».

Για τον τελικό με τον Πρωτέα Βούλας: «Κάθε τελικός είναι δύσκολος και κάθε τελικός έχει εκπλήξεις. Είναι πολύ σημαντικό που σε αυτό το Final 4 βρέθηκαν τέσσερις κορυφαίες ομάδες και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Παναθλητικό και στον Παναθηναϊκό και στα κορίτσια του Αθηναϊκού και στον Πρωτέα Βούλας που κάνει εξαιρετική δουλειά».