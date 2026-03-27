Με κορυφαίο τον Ναν ο Παναθηναϊκός συνέχισε ακάθεκτος την προσπάθειά του για play off επικρατώντας με 107-97 της Μονακό καλύπτοντας μάλιστα τη διαφορά των 8 πόντων με την οποία είχε χάσει στο πρώτο ματς.

Αυτή η νίκη για τους «πράσινους» ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μετά από 34 αγωνιστικές στην Euroleague.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά για τον Παναθηναϊκό, που ήταν άστοχος από την περιφέρεια κάτι που το εκμεταλλεύτηκε η Μονακό και με τους Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ να σκοράρουν πήρε το πρώτο δεκάλεπτο με 15-16.

Στη δεύτερη περίοδο όμως ξεκίνησε ο Ναν. Οι γηπεδούχοι με τον Αμερικανό να βρίσκει ρυθμό προηγήθηκαν και με 17 πόντους διαφορά στο 19’ (50-33) για να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο με 52-35.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός μπήκε και πάλι με φόρα και έφτασε το ματς μέχρι και τους 19 πόντους διαφορά (71-52 στο 27’) για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο με 78-62 υπέρ του.

Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Έργκιν Αταμάν βρήκε τις λύσεις από τους Χέις –Ντέιβις, Όσμάν και Ναν και κατάφερε να πάρει την πολύτιμη νίκη με 107-97 επί των Μονεγάσκων.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σορτς 12, Όσμαν 8, Σλούκας 10, Χέιζ-Ντέιβις 12, Ναν 25, Λεσόρ 9, Τολιόπουλος 5, Φαρίντ 9, Γκριγκόνις 6, Ερνανγκόμεθ 11.

ΜΟΝΑΚΟ: Οκόμπο 24, Μπλόσομγκεϊμ 14, Ντιάλο 12, Χέιζ 4, Τάρπι 2, Μπεγαρίν 5, Νέντοβιτς 15, Στράζελ 13, Μίροτιτς 8.