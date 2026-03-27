Ο Αθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μπάσκετ γυναικών και επικράτησε με 94-72 του Παναθλητικού, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Η ομάδα της Καλτσίδου μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 29-24.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Βύρωνα ανέβασε ρυθμό και ξέφυγε στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (49-37).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός πήγε τη διαφορά στο +21. Στην τελευταία περίοδο δεν άλλαξε κάτι, με τον Αθηναϊκό να φτάνει άνετα στη νίκη με 94-72.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 49-37, 72-57, 94-72

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ράτζα 15, Τσινέκε 4, Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 5, Παυλοπούλου 17, Λούκα 11, Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Πρινς 17, Παρκς 11.

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ: Ανταμς 9, Μάντζου, Αυτζή 10, Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 30, Ντοκμετζή, Γκέλντοφ 10, Λόβιλ 9, Καβελίδη, Κακαρά.