Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στον δρόμο για το EURO 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε και την Μάλτα με 5-0 στο Δημοτικό γήπεδο Λιβαδειάς και έκανε το «6 στα 6» στον όμιλο της, απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής με 18 βαθμούς.

Πλέον η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη περιμένει την προσεχή Τρίτη 31 Μαρτίου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Γερμανία στο ντέρμπι του ομίλου.

Η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα με διάθεση και μόλις στο 3′ ο Άλεν μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Κούτσια, όμως το σουτ του από το σημείο του πέναλτι πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο διάστημα 16′ – 23′ η Εθνική πήρε προβάδισμα νίκης με δύο γκολ. Αρχικά στο 16′ ο Γκούμας με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αξιοποιώντας την καταπληκτική κάθετη του Κωστούλα και στο 23′ ο Κούτσιας με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Άλεν σημείωσε το 2-0.

Η Ελλάδα πίεσε έως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για να διευρύνει το προβάδισμά της, όμως οι τελικές των Χατσίδη (24′), Κουτσογούλα (40′) απομακρύνθηκαν εντυπωσιακά σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα, Σίσονς.

Στην πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη σημείωσαν το 3-0 και συγκεκριμένα στο 48′, όταν ο Χατσίδης με καταπληκτική κάθετη βρήκε τον Καλοσκάμη στη μεγάλη περιοχή που με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ της Μάλτας.

Το τέταρτο γκολ της Εθνικής προήλθε από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κούτσια στο 60′ με τον διεθνή επιθετικό να σημειώνει χατ τρικ στο 79′ με καταπληκτικό τελείωμα εντός περιοχής ύστερα από ασίστ του Τσαντίλα.

Στο 82′ ο Τσαντίλας νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Σίσονς, ενώ στο 89′ η κεφαλιά του Τσαρουάνα από κοντά απομακρύνθηκε πλάγια από τον Μπότη.

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου (46′ Κ. Κωστούλας), Γκούμας (72′ Αποστολάκης), Καλοσκάμης (62′ Μπρέγκου), Αλμύρας, Χατσίδης (62′ Τσαντίλας), Χ. Κωστούλας, Κούτσιας (82′ Ράλλης).

ΜΑΛΤΑ: Σίσονς, Βιβιάνι (83′ Σκεπετκίν), Ματτίας, Σκισιούνα, Χέρρι, Άγκιους, Μικάλεφ (69′ Τσαρουάνα), Α.Μποργκ, Ατάρντ (69′ Πιτς), Μπαρτόλο (83′ Κρος), Β. Μποργκ (86′ Φένεκ).