Ένα πρωτοφανές επενδυτικό «κρεσέντο» εξελίσσεται στις διεθνείς αγορές, με τις αμερικανικές τράπεζες, υπό την καθοδήγηση της Goldman Sachs, να αντλούν κεφάλαια σε κινεζικό νόμισμα με ρυθμούς που ζαλίζουν. Η στροφή στο ρενμίνμπι (γουάν) δεν είναι τυχαία, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια της Κίνας έχουν μετατρέψει το νόμισμα του Πεκίνου στο νέο αγαπημένο καταφύγιο των δανειοληπτών, αντικαθιστώντας σταδιακά τον παραδοσιακό ρόλο που έπαιζε το ιαπωνικό γεν.



Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο δανεισμός μέσω των λεγόμενων ομολόγων «dim sum» —τίτλοι που εκδίδονται εκτός ηπειρωτικής Κίνας, κυρίως στο Χονγκ Κονγκ— άγγιξε ήδη τα 300 δισεκατομμύρια γουάν (44 δισ. δολάρια) φέτος. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η Goldman Sachs πρωταγωνιστεί σε αυτή τη φρενίτιδα, αποτελώντας πλέον τον μεγαλύτερο ξένο εκδότη τέτοιων ομολόγων, έχοντας δανειστεί 32,1 δισεκατομμύρια γουάν μόνο φέτος.



Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη διαφορά των αποδόσεων. Ενώ το 10ετές κρατικό ομόλογο της Κίνας κυμαίνεται στο 1,75%, η Goldman Sachs προσφέρει κουπόνι 3% στα δικά της ομόλογα dim sum, προσελκύοντας πεινασμένους για αποδόσεις Κινέζους επενδυτές. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, τρίβει τα χέρια του. Η χαλάρωση των περιορισμών στο πρόγραμμα Bond Connect επιτρέπει σε ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Κίνας να διοχετεύουν κεφάλαια στο Χονγκ Κονγκ, ενισχύοντας τη διεθνοποίηση του γουάν και μειώνοντας την εξάρτηση από το δολάριο.



Η στρατηγική των αμερικανικών τραπεζών είναι ευφυής: δανείζονται φθηνά σε γουάν, μετατρέπουν τα κεφάλαια σε δολάρια και τα χρησιμοποιούν παγκοσμίως, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς κεφαλαιακούς ελέγχους της Κίνας. Καθώς το κόστος δανεισμού στην Ιαπωνία αυξάνεται, το κινεζικό νόμισμα αναδεικνύεται στον απόλυτο κυρίαρχο της χρηματοδότησης.



Όπως επισημαίνουν αναλυτές, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεκτονική αλλαγή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου το γουάν παύει να είναι απλώς ένα τοπικό νόμισμα και μετατρέπεται σε βασικό εργαλείο στα χέρια της Wall Street, σύμφωνα με τους Financial Times.