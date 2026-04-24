Η Μαριέλλα Φασούλα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του EuroCup Women, μετά από την εξαιρετική σεζόν που είχε με την Μπεσίκτας.

Η διεθνής σέντερ είχε κατά μέσο όρο 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς αξιολόγησης, αγγίζοντας το double-double και το οποίο έχασε για λιγότερο από 0.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Μαζί με την Μαριέλλα Φασούλα, είναι στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup Women, η Ματέα Τάντιτς της Ζεγκλέμπιε, η Μπλάνκα Μιγιάν της Μπάξι, η Φρίντα Μπούνερ της Εστουδιάντες και η Χαντίγια Κέιβ της Αβενίδα.