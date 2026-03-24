Ο Νάιτζελ Φάρατζ επισκέφθηκε το γήπεδο της Ίπσουιτς, οι οπαδοί της οποίας έγιναν έξαλλοι όταν είδαν τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media.

Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, το οποίο κινείται προς την άκρα δεξιά, είναι οπαδός της Κρίσταλ Πάλας, παρ’ όλα αυτά επισκέφθηκε το γήπεδο της Ίπσουιτς για μι ιδιωτική ξενάγηση, με τον ίδιο να το απολαμβάνει.

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, γράφοντας πως «ποτέ δεν ήμουν κακός στα δεξιά». Ήταν ένα σχόλιο με το οποίο ο Φάρατα… πάντρεψε τη θέση του δεξιού εξτρέμ με τα πολιτικά του πιστεύω, η επίσκεψή του όμως προκάλεσε αντιδράσεις.

Οι οπαδοί της Ίπσουιτς είναι έξαλλοι με τη διοίκηση του κλαμπ για την ιδιωτική ξενάγηση του Φάρατζ στο γήπεδο και γράφουν διάφορα στα social media, κάνοντας λόγο για ντροπή, με τους διοικούντες να έχουν αποφύγει το παραμικρό σχόλιο.