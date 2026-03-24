Για να παρακολουθήσει κανείς από κοντά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα πρέπει να διαθέσει σημαντικά χρηματικά ποσά. Γι’ αυτόν τον λόγο, οργανώσεις φιλάθλων και καταναλωτών προχώρησαν στην υποβολή επίσημης καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της FIFA, κατηγορώντας την για υπερβολικά υψηλές τιμές εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών «Euroconsumers» και η ένωση φιλάθλων «Football Supporters Europe» υποστηρίζουν ότι η FIFA εκμεταλλεύεται τη μονοπωλιακή της θέση στην πώληση εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επιβάλλοντας υπερβολικές τιμές και όρους που θεωρούνται άδικοι για τους φιλάθλους.

«Η FIFA διαθέτει πλήρες μονοπώλιο στην πώληση εισιτηρίων για το Μουντιάλ», δήλωσε η εκπρόσωπος της Euroconsumers «Χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη στην αγορά για να επιβάλλει τιμές που δύσκολα θα υπήρχαν σε ένα κανονικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους αγοραστές και τους ωθεί σε βιαστικές αποφάσεις».

Τα επόμενα βήματα

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η καταγγελία έχει κατατεθεί και θα εξεταστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν την επίμαχη πρακτική, επιβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχουν δεχθεί έντονη κριτική, ιδίως σε σύγκριση με τη διοργάνωση στο Κατάρ. Η παρουσία στο Μουντιάλ έχει καταστεί οικονομικά απρόσιτη για τη μεγάλη μερίδα των φιλάθλων, επισημαίνοντας ότι οι τιμές για τον τελικό ξεκινούν από περίπου 4.000 δολάρια και αυξάνονται σημαντικά.

Μετά τις αντιδράσεις, η FIFA ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 ένα ειδικό πακέτο εισιτηρίων αξίας 60 δολαρίων, το οποίο όμως αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων.