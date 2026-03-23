Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα με Σύνδρομο Down, ο Τιάγκο Νούνες, προπονητής της Λίγκα ντε Κίτο από το Εκουαδόρ, έστειλε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο του, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό. Μέσα από αυτή την εικόνα θέλησε να μιλήσει για τις οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά με Σύνδρομο Down και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, απηύθυνε ένα μήνυμα κατανόησης και στήριξης σε όσους δίνουν τον δικό τους αγώνα, συχνά χωρίς την προσοχή ή τη βοήθεια που αξίζουν, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η αποδοχή, η ευαισθητοποίηση και η παρουσία της κοινωνίας δίπλα τους. «Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για πολύ κόσμο, για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, η Διεθνής Ημέρα για το σύνδρομο Down. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο, έτσι δεν είναι Πέδρο; Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να μιλήσω για τις χιλιάδες οικογένειες, που πολλές φορές δεν έχουν τις, τις καλύτερες συνθήκες, τις ευκαιρίες για να στηρίξουν τα παιδιά τους και ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο με αφορμή αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη ζωή μας, που μας στέλνει ο Θεός. Υπάρχουν αφανείς οικογένειες, στις οποίες πολλοί δε δίνουν σημασία. Υπάρχουν γύρω μας και χρειάζονται βοήθεια και στήριξη.

En el día Mundial Del Síndrome de Down, Tiago Nunes, DT de Liga De Quito, apareció en rueda de prensa con su hijo, que tiene esa condición.



Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη μέρα για να πω ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ενσυναίσθηση πώς υπάρχουν διαφορές στον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πρέπει να τους σεβόμαστε, να τους συμπεριλαμβάνουμε.

Είμαστε σε έναν κόσμο γεμάτο πολέμους, προβλήματα και λίγη αγάπη κάποιες φορές κάνει τη διαφορά που δεν φαντάζεστε. Μιλώ εκ πείρας επειδή είμαι πατέρας, όχι ένας τυπικός πατέρας, αλλά έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που άλλαξε τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα .

Είμαστε μια οικογένεια που εκτιμά τα μικρά και μεγάλα, τα καλά και τα άσχημα, τις λεπτομέρειες. Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή που κάποιος μπορεί να μη φαντάζεται.

Ζητώ συγγνώμη για τον χρόνο που καταχράστηκα, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να πω ότι όλοι μοιάζουμε στα εύκολα και στα δύσκολα, στην καθημερινότητα. Κάθε οικογένεια ζει τα δικά της».