Από την τελευταία κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Γιουβέντους έχει σπαταλήσει αμύθητα ποσά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μεταξύ 2020 και 2026, οι «μπιανκονέρι» ξόδεψαν συνολικά 875 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές με κανονική απόκτηση, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, μπόνους και επιβαρύνσεων που σχετίζονται με δανεισμούς και υποχρεωτικές αγορές, όμως τα αποτελέσματα στο γήπεδο ήταν απογοητευτικά.

Μετά από εννέα συνεχόμενους τίτλους και το σπουδαίο πρωτάθλημα υπό την καθοδήγηση του Σάρι και με τον Ρονάλντο σε απίστευτη φόρμα, η Γιουβέντους έκλεισε την τετραετία με μια τρίτη θέση, τρεις τέταρτες θέσεις και μια έβδομη, ενώ φέτος βρίσκεται πέμπτη στη Serie A και έχει ήδη αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Champions League, η ομάδα δεν έχει φτάσει ποτέ πέρα από τους «16», περιοριζόμενη σε δύο Κύπελλα Ιταλίας και ένα Supercoppa.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα. Οι μέτοχοι, με επικεφαλής την Exor, έχουν στηρίξει τέσσερις ανακεφαλαιοποιήσεις από το 2019, συνολικού ύψους 998 εκατ. ευρώ. Το ζήτημα είναι πώς αυτά τα κεφάλαια δαπανήθηκαν: διαφορετικές διοικήσεις, πολλοί τεχνικοί διευθυντές και αλληλοδιαδεχόμενοι πρόεδροι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σταθερό σχεδιασμό. Από την πτωτική πορεία της εποχής Άντρεα Ανιέλι, έως την αποχώρηση του Παρατιτσι, το κοινό αποτέλεσμα στο γήπεδο υπήρξε πάντα απογοητευτικό.

Στην ανάλυση των μεταγραφών, επαναλαμβανόμενα λάθη και υπερβολικά έξοδα ξεχωρίζουν. Ο Άρθουρ κόστισε 80 εκατ. ευρώ το 2020-21, ενώ ο Κιέζα 54 εκατ. Το 2021-22 η Γιουβέντους δαπάνησε 85 εκατ. για τον Βλάχοβιτς, ενώ ο Λοκατέλι κόστισε 35 εκατ. ευρώ. Το 2024-25 οι αποδόσεις των Κούπμαϊνερς (53 εκατ.), Ντάγκλας Λουίζ (49 εκατ.), Νίκο Γκονζάλες (37 εκατ.) και Κέλι (22 εκατ.) ήταν πολύ χαμηλότερες από τις προσδοκίες, την ώρα που η ομάδα πωλούσε τον Χάουσεν για 15 εκατ. και εκείνος περαιτέρω πωλήθηκε για 60 εκατ. ευρώ. Φέτος, οι εξαγορές των Κονσεϊσάο (40 εκατ.) και Οπέντα (46 εκατ.) δείχνουν την ίδια τάση, με ελάχιστες επιτυχίες, όπως ο Μπρέμερ (51 εκατ.).

Συγκρίνοντας τα οικονομικά των μεταγραφών από το 2020-21 έως το 2025-26, η Γιουβέντους έχει αρνητικό ισοζύγιο 400 εκατ. ευρώ έναντι 340 εκατ. της Μίλαν, 200 εκατ. της Ναπολι και 140 εκατ. της Ίντερ. Ενώ η Γιουβέντους έμεινε χωρίς τίτλους, οι τρεις υπόλοιπες ομάδες μοιράστηκαν πέντε πρωταθλήματα και παλεύουν για το έκτο.

Η εικόνα είναι σαφής: χρήματα υπήρχαν πάντα, αλλά η στρατηγική, η διοίκηση και οι μεταγραφικές επιλογές δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την επιστροφή στην κορυφή.