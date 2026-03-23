Ενώ ο Λεμπρόν συνεχίζει να γράφει ιστορία και ο Ντουράντ ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα στις λίστες των κορυφαίων σκόρερ, το NBA μοιάζει να δυσκολεύεται να βρει τα νέα πρόσωπα που θα πάρουν τη σκυτάλη από τους θρύλους της τελευταίας 15ετίας.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Ρόμπερτ Πάρις και έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες κανονικής περιόδου στην ιστορία, φτάνοντας τους 1.612. Την ίδια στιγμή, ο Κέβιν Ντουράντ προσπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν και ανέβηκε στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, έχοντας μπροστά του πλέον μόνο τον ΛεΜπρόν, τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, τον Καρλ Μαλόουν και τον Κόμπι Μπράιαντ.

ΛεΜπρόν και Ντουράντ. Ντουράντ και ΛεΜπρόν. Για άλλη μια φορά αυτοί πρωταγωνιστούν. Και αν ο Στεφ Κάρι δεν ήταν τραυματίας, πιθανότατα θα μιλούσαμε και πάλι για τα απίθανα τρίποντά του. Πρόκειται για μια τριάδα που καθόρισε το ΝΒΑ για περισσότερο από 15 χρόνια και που το καλοκαίρι του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εθνική των ΗΠΑ, αψηφώντας την ηλικία.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί το ΝΒΑ δυσκολεύεται να βρει τους επόμενους μεγάλους πρωταγωνιστές; Όχι απαραίτητα σε επίπεδο ταλέντου – υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες – αλλά κυρίως σε επίπεδο επιρροής και εικόνας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ένας μοναδικός μπασκετμπολίστας, ένας παίκτης που κυριαρχεί χωρίς να βασίζεται στο εντυπωσιακό άλμα. Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποτελούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρόσωπα που προσπαθούν να σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει με σκαμπανεβάσματα.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί που θεωρούνταν οι επόμενοι ηγέτες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει πλήρως τις προσδοκίες. Ο Άντονι Έντουαρντς, ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο Τζέισον Τέιτουμ και ο Τζέιλεν Μπράουν βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει και ο Καναδός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που κερδίζει και εντυπωσιάζει αγωνιστικά, όμως δεν έχει ακόμη το ίδιο τεράστιο επικοινωνιακό αποτύπωμα. Στις ΗΠΑ, πολλοί ελπίζουν ότι στο μέλλον ο Κούπερ Φλαγκ θα εξελιχθεί στο επόμενο μεγάλο πρόσωπο του πρωταθλήματος.

Για την ώρα, όμως, κάτι λείπει. Υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες, αλλά όχι – τουλάχιστον ακόμη – εκείνες οι προσωπικότητες που συνδυάζουν θέαμα, τίτλους και χαρισματική παρουσία. Παίκτες που να γίνονται σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής.

Η δύσκολη μετάβαση

Η κατάσταση θυμίζει κάπως τα παλιά άλμπουμ με αυτοκόλλητα: πάντα υπήρχε εκείνο το κομμάτι που δεν έβρισκες ποτέ. Κάπως έτσι είναι και η αναζήτηση των διαδόχων των «παλιών δράκων».

Ο Γιόκιτς, για παράδειγμα, θεωρείται ιδιοφυΐα από όσους αγαπούν βαθιά το παιχνίδι, όμως το στιλ του δεν δημιουργεί εύκολα τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα που τραβούν τη νεότερη γενιά. Επιπλέον, έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής «μόνο» έναν τίτλο, κάτι που τον κρατά μακριά από τις συγκρίσεις με τα τέσσερα πρωταθλήματα των Κάρι και ΛεΜπρόν ή τα δύο του Ντουράντ.

Ο Ντόντσιτς, από την άλλη, δεν έχει σηκώσει ακόμη το τρόπαιο του πρωταθλητή. Έφτασε στους τελικούς πριν από δύο χρόνια με τους Ντάλας Μάβερικς, αλλά η καριέρα του χρειάζεται μεγάλες νίκες για να εδραιωθεί στο ίδιο επίπεδο με τους κορυφαίους.

Ο Αντετοκούνμπο παραμένει φαινόμενο, όμως οι τραυματισμοί και η ηλικία αρχίζουν να γίνονται παράγοντες, ενώ το περιβάλλον στους Μιλγουόκι Μπακς δεν δείχνει ικανό να τον οδηγήσει ξανά στην κορυφή.

Ο Γουεμπανιάμα είναι κάτι που το μπάσκετ δεν έχει ξαναδεί: ένα σπάνιο αθλητικό ταλέντο με τεράστια απήχηση στα social media. Ωστόσο, η σωματοδομή του προκαλεί ερωτήματα για το πόσο θα αντέξει σε ένα πρωτάθλημα τόσο απαιτητικό όσο το ΝΒΑ.

Η αναζήτηση του επόμενου «προσώπου» του ΝΒΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η αίσθηση ότι οι σημερινοί Αμερικανοί αστέρες δεν έχουν ακόμη τη λάμψη των προηγούμενων γενιών. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σκοράρει ασταμάτητα και κυριαρχεί στο παρκέ, αλλά δεν έχει το ίδιο επικοινωνιακό βάρος με τους μεγάλους σταρ του παρελθόντος.

Ο Τζέισον Τέιτουμ θεωρήθηκε για χρόνια η ιδανική επιλογή για να ηγηθεί της νέας εποχής: ταλέντο, στυλ, παρουσία σε μεγάλη ομάδα όπως οι Μπόστον Σέλτικς. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι του λείπει η ένταση και η προσωπικότητα που καθορίζει τις μεγάλες στιγμές.

Ο Τζέιλεν Μπράουν έχει δυναμισμό, αλλά οι έντονες απόψεις του και η διαφορετική δημόσια εικόνα του δεν τον καθιστούν εύκολα αποδεκτό από όλους. Ο Άντονι Έντουαρντς διαθέτει τεράστιο ταλέντο, όμως συχνά οι δηλώσεις του προκαλούν περισσότερη συζήτηση από ό,τι οι εμφανίσεις του στο παρκέ.

Όσο για τον Κάνινγχαμ, οι τραυματισμοί και οι δυσκολίες της ομάδας του δεν έχουν επιτρέψει ακόμη να αναδειχθεί πλήρως.

Έτσι, προς το παρόν, το ΝΒΑ συνεχίζει να απολαμβάνει τα κατορθώματα των «παλιών». Τα ρεκόρ, οι ιστορικές επιδόσεις και οι στιγμές που δημιουργούν οι παίκτες που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Και όλοι περιμένουν τον επόμενο μεγάλο ηγέτη του παγκόσμιου μπάσκετ. Έναν νέο «βασιλιά» του παιχνιδιού. Γιατί παίκτες σαν τον ΛεΜπρόν εμφανίζονται ίσως μία φορά κάθε μισό αιώνα.