Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της Τότεναμ, η οποία 7 αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και με την εικόνα της δεν πείθει ότι μπορεί να αποφύγει το μοιραίο.

Η Φόρεστ ήταν στο -1 από τους Λονδρέζους, οπότε το παιχνίδι ήταν κάτι σαν τελικός και για τις δύο ομάδες, καθώς έχουν τον ίδιο στόχο: Να παραμείνουν στην Premier League. Και με βάση την εικόνα τους, όπως φάνηκε και στην αναμέτρησή τους, πιο πιθανό είναι να τα καταφέρει η ομάδα του Νότιγχαμ παρά οι Spurs.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα άνοιξε το σκορ στο 45′ με κεφαλιά του Ζεσούς μετά το κόρνερ του Γουίλιαμς, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να απαντήσουν άμεσα αλλά να στέκονται άτυχοι καθώς ο Τελ σημάδεψε το δοκάρι.

Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ έψαχνε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο αλλά στο 62′ ο Γκιμπς-Γουάιτ, μετά το γύρισμα του Χάντσον-Οντόι, έγραψε το 0-2, για να έρθει και το 0-3, το οποίο ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την κοντινή προσπάθεια του Αβονίγι στο 87′, μετά τη μπαλιά του Γουίλιαμς.

Έτσι, η Τότεναμ μετράει 13 συνεχόμενα παιχνίδια στην Premier League χωρίς νίκη και είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τη σεζόν να έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη.