Με γκολ του Αραούχο στο 24ο λεπτό, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αντίπαλο της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Europa Conference League, για την 29η αγωνιστική της La Liga και είναι στο +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία σε λίγες ώρες θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο στο ντέρμπι της πόλης.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να γίνονται απειλητικοί μόλις στο 1ο λεπτό με τον Μαρτίν, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να έχουν την πρώτη τους ευκαιρία στο 13′ με το τετ α τετ του Ραφίνια, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Ο ίδιος παίκτης είχε ευκαιρία και στο 23′ με κεφαλιά αλλά ο Μπατάλια έκανε εντυπωσιακή απόκρουση και το γκολ, τελικά, ήρθε στο 29′: Κόρνερ του Κανσέλο, κεφαλιά του Αραούχο και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Αμέσως μετά οι «μπλαουγκράνα» είχαν ευκαιρία και για δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το σουτ του Ραφίνια και την απόκρουση του Μπατάλια, με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να βγαίνει μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο ψάχνοντας την ισοφάριση.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Europa Conference League είναι αλήθεια πως είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, κανείς εκ των Άλβαρο, Λόπεθ, Εσπίνο και Ντε Φρούτος, όμως, δεν κατάφερε να βρει στόχο και η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη.