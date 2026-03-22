Η αυλαία της κανονικής περιόδου της Super League πέφτει με την 26η αγωνιστική, η οποία διεξάγεται με κοινή ώρα έναρξης (19:00) σε όλα τα γήπεδα και έντονο ενδιαφέρον σε όλα τα «μέτωπα».

Η μάχη της κορυφής παραμένει ανοιχτή, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να διεκδικούν πλεονέκτημα ενόψει πλέι οφ, την ώρα που σε οχτάδα και ουρά κρίνονται τα τελευταία εισιτήρια και οι ισορροπίες για τη συνέχεια.

Παράλληλα, ομάδες που «καίγονται» για βαθμούς δίνουν καθοριστικά παιχνίδια είτε για την είσοδο στα πλέι οφ 5-8 είτε για την επιβίωση, σε μια αγωνιστική που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικά τα σημερινά ματς:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19:00, Novasports Prime

Ο Αστέρας έμεινε όρθιος στην Λάρισα, παίρνοντας την ισοπαλία, αν και κυνήγησε ένα τρίποντο που θα τον έφερνε σε καλύτερη θέση. Εξακολουθεί να είναι προτελευταίος και με απόσταση πέντε βαθμών από τη σωτηρία και ψάχνει βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Στην Τρίπολη έχει μόλις δύο νίκες, στα παιχνίδια που δεν δέχθηκε γκολ. τον περιμένει δύσκολο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό, χωρίς τον καλύτερο μεσοεπιθετικό του Μπαρτόλο, που είναι τιμωρημένος. Από την άλλη πλευρά επιστρέφει ο μέσος Γιαμπλόνσκι.

Από τη στιγμή που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην πρώτη τετράδα εν όψει των πλέι οφ, ο Παναθηναϊκός έριξε το βάρος στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπέτις και την Πέμπτη είχε τον επαναληπτικό στην Σεβίλλη όπου γνώρισε την ήττα με το βαρύ 4-0 και τον αποκλεισμό. Αυτό του στοίχισε στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, παραχωρώντας ισοπαλία. Εκτός έδρας «τρέχει» το καλύτερο φετινό σερί στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Απών στην Τρίπολη θα είναι ο τιμωρημένος μέσος Κοντούρης, από τραυματισμούς προέρχονται ο στόπερ Πάλμερ- Μπράουν και ο φορ Ντέσερς, επιστρέφει ο στόπερ Γεντβάι.

ΑΕΚ – ΚΗΦΙΣΙΑ

19:00, COSMOTE SPORT 4 HD

Μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι, η ΑΕΚ έχει συγκάτοικους στην κορυφή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και έχει ακόμη περισσότερο ανάγκη να κερδίσει την Κηφισιά και να μην μπει με μειονέκτημα στα πλέι οφ. Την Πέμπτη είχε τον επαναληπτικό με την Τσέλιε στο Κόνφερενς Λιγκ, έχασε 0-2 αλλά με συνολικό σκορ 4-2 πήρε την πρόκριση για τους “8”, και στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια της στην Νέα Φιλαδέλφεια, εκτός από τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και έχει δείξει ότι μπορεί να «καθαρίσει» ματς όπως αυτό με την Κηφισιά. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι μπακ Πενράις και μέσος Μαρίν.

Η σημαντική νίκη επί του Βόλου επιτρέπει στην Κηφισιά να είναι πιο άνετη, καθώς βρίσκεται στο +10 από την προτελευταία θέση, ενώ αν καταφέρει να κάνει την έκπληξη στην Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να μπει και στα πλέι οφ 5-8 (χρειάζεται νίκη και να κερδίσει το πολύ ένας από ΟΦΗ, Ατρόμητο και Βόλο). Εκτός έδρας πάντως δεν έχει τρίποντο τους τελευταίους τέσσερις μήνες και ουσιαστικά στόχος της είναι να μην έχει πρόβλημα παραμονής στην κατηγορία. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Έμπο.

ΑΡΗΣ – ΟΦΗ

19:00, Novasports 2HD

Ο Άρης έμεινε σε ένα ακόμη παιχνίδι στην Ισοπαλία στις Σέρρες φτάνοντας τις 12 στο πρωτάθλημα, έχοντας και το σχετικό ρεκόρ. Είναι έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη και στο γήπεδο του περισσότερο από τρεις μήνες. Θα είναι σίγουρα πάντως στα πλέι οφ ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στον ΟΦΗ, ενώ μπορεί να μείνει στην οχτάδα και σε περίπτωση ήττας, ανάλογα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Απόντες είναι οι τιμωρημένοι μπακ Τεχέρο και Μεντίλ, τραυματίες είναι ο στόπερ Σούντμπεργκ και οι μέσοι Γαλανόπουλος, Γένσεν, επιστρέφει ο εξτρέμ Γκαρέ.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να κοντράρει τον Ολυμπιακό και θα έχει αγωνία μέχρι το τέλος για να μπει στα πλέι οφ 5-8. Θα τα καταφέρει σίγουρα με νίκη, με ισοπαλία έχει πολλές πιθανότητες, ενώ και με ήττα θα μείνει στην οχτάδα αν χάσουν Βόλος και Κηφισιά. Θέλει αποτέλεσμα και εκτός έδρας έχει μία ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Τιμωρημένος είναι ο μπακ Μαρινάκης, τραυματίας ο επίσης μπακ Γκονζάλες, επιστρέφει ο φορ Θεοδοσουλάκης.

ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ

19:00, COSMOTE SPORT 3 HD

Η ήττα από την Κηφισιά διατηρεί τον Βόλο εκτός οχτάδας και ψάχνει υπέρβαση απέναντι στον ΠΑΟΚ για να μπει στα πλέι οφ 5-8. Θα τα καταφέρει με νίκη και με ισοπαλία θέλει ήττα του ΟΦΗ και να μην κερδίσει η Κηφισιά. Παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026, στο Πανθεσσαλικό πάντως προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες και θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός. Ο Μπράτσος κάνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στους τιμωρημένους μέσους Κόμπα και Μπουζούκη.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη του επί του Λεβαδειακού και θέλει το τρίποντο στο Πανθεσσαλικό για να μην μπει με μειονέκτημα στα πλέι οφ. Μακριά από την Τούμπα πάντως έχει μία νίκη στα τέσσερα τελευταία ματς, έχοντας και τρεις ισοπαλίες, σε ένα διάστημα με συνεχόμενα ματς και αρκετές απουσίες. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες μπακ Κένι και εξτρέμ Ζίβκοβιτς, από πρόβλημα προέρχεται ο φορ Γιακουμάκης, τιμωρημένος είναι ο μεσοεπιθετικός Ιβανούσετς.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

19:00, Novasports 4HD

Ο… κατήφορος για τον Λεβαδειακό συνεχίστηκε στην Τούμπα μετά από μία ακόμη ήττα το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα της Βοιωτίας έχει κερδίσει μόλις έναν βαθμό στις έξι τελευταίες αγωνιστικές και ψάχνει μία νίκη που θα τον βοηθήσει και στο πλασάρισμα στα πλέι οφ 5-8, καθώς η πέμπτη θέση είναι «κλειδωμένη» εδώ και καιρό. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος μέσος Γκούμας, από προβλήματα προέρχονται ο στόπερ Λιάγκας και ο μέσος Κωστή, επιστρέφουν οι μεσοεπιθετικοί Παλάσιος και Λαμαράνα.

Ο Ατρόμητος πήρε την πολύτιμη ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ και πάει στην Λιβαδειά για να «κλειδώσει» την παρουσία του στα πλέι οφ 5-8. Κάτι που θα γίνει σίγουρα με νίκη, αλλά υπό προϋποθέσεις και με ισοπαλία (να μην κερδίσουν δύο από ΟΦΗ, Βόλο, Κηφισιά και αν δεν νικήσουν οι δύο τελευταίοι θα είναι στην οχτάδα και με ήττα). Θα είναι ενισχυμένος στην Λιβαδειά καθώς επιστρέφουν από ποινές οι αμυντικοί Μανσούρ, Μουντές και οι μέσοι Τσιγγάρας, Μίχορλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ

19:00, COSMOTE SPORT 2 HD

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Ηράκλειο στο ματς με τον ΟΦΗ, επέστρεψε και στα πολλά γκολ και ο Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα και ανέβηκε πάλι στην κορυφή, μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θέλει να μείνει εκεί και το τρίποντο είναι μονόδρομος στον αγώνα με την Λάρισα. Στο Καραϊσκάκη πάντως έχει μία νίκη στα τρία τελευταία ματς με απώλειες στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος στόπερ Ρέτσος, από τραυματισμό προέρχεται ο μέσος Έσε, επιστρέφει ο μπακ Μπρούνο.

Η Λάρισα δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα, αλλά διατήρησε την απόσταση των πέντε βαθμών από τον αντίπαλο της. Έχει δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και σημαντικές απουσίες, καθώς είναι τιμωρημένοι ο γκολκίπερ Αναγνωστόπουλος, οι αμυντικοί Όλαφσον, Ηλιάδης και ο μεσοεπιθετικός Μούργος, ενώ από τραυματισμό προέρχεται ο εξτρέμ Σίστο. Εκτός έδρας έχει δύο συνεχόμενες ήττες χωρίς να σκοράρει, αλλά στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές έχει πάρει ισοπαλίες με τον ΠΑΟΚ (εντός έδρας) και τον Παναθηναϊκό (στην Λεωφόρο).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

19:00, COSMOTE SPORT 7 HD

Ο Παναιτωλικός «τσίμπησε» πολύτιμο πόντο στην Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό και διατήρησε την απόσταση των οχτώ βαθμών από την προτελευταία θέση. Θέλει άλλη μία νίκη για να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και να μπει με λιγότερη πίεση στα πλέι άουτ και στο γήπεδο του προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες. Από τραυματισμό προέρχεται ο εξτρέμ Σμυρλής, πιθανό να επανέλθει ο στόπερ Σιέλης, διαθέσιμος και πάλι είναι ο φορ Μπάτζι, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στην Λεωφόρο.

Ο Πανσερραϊκός ήταν ανταγωνιστικός στον αγώνα με τον Άρη και μπορεί να μην πήρε ένα τρίποντο, που θα μείωνε την απόσταση από τη σωτηρία, ωστόσο σε ένα ακόμη ματς απέδειξε ότι παλεύει για όσες πιθανότητες έχει και μαζεύει πόντους. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στο Αγρίνιο και εκτός έδρας προέρχεται από μία νίκη και μία ισοπαλία, ενώ σε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε πάρει μόλις έναν πόντο μακριά από τις Σέρρες. Από πρόβλημα προέρχεται ο μπακ Ουαγκέ.