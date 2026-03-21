Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Basket League. Στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου με τις δύο ομάδες να προέρχονται από νίκες επί της Μυκόνου και του Ηρακλή αντίστοιχα.

Στην Θεσσαλονίκη ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί την Καρδίτσα. Ο Άρης με ρεκόρ 10-7, έχει «κλειδώσει» τα playoffs και θέλει να πλασαριστεί όσο γίνεται καλύτερα. Από την άλλη για την Καρδίτσα που έχει ρεκόρ 5-14 είναι ακόμα όλα ανοικτά για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Στο Μαρούσι η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί την Μύκονο Betsson. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι ουραγοί με 4-16 και προέρχονται από την ήττα από το Περιστέρι. Από την άλλη η Μύκονος συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά playoffs.

Τέλος, στο Περιστέρι θα αναμετρηθούν η ομώνυμη ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι Betsson προέρχεται από την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Αμαρουσίου και έχει ρεκόρ 10-9, ενώ ο ΠΑΟΚ με ρεκόρ 11-6, έχει κλειδώσει τη συμμετοχή του στα playoffs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Προμηθέας – Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ Sports1)

Άρης Betsson – Καρδίτσα (16:30, ΕΡΤ 2)

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ 2)

Μαρούσι – Μύκονος Betsson (18:15, ΕΡΤ Sports1)