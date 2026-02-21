Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Πυλαία συνεχίζεται το σημερινό πρόγραμμα της 16η αγωνιστικής της Volley League των ανδρών.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 37 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

ΟΦΗ – Φλοίσβος Members Paron 3-2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

ΠΑΟΚ– Παναθηναϊκός (16:45)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Μίλωνας –Ολυμπιακός (18:00)

Κηφισιά– Φοίνικας Σύρου (18:30)

Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος (19:00)