Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Πυλαία συνεχίζεται το σημερινό πρόγραμμα της 16η αγωνιστικής της Volley League των ανδρών.
Οι «ασπρόμαυροι» είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 37 βαθμούς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
ΟΦΗ – Φλοίσβος Members Paron 3-2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
ΠΑΟΚ– Παναθηναϊκός (16:45)
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Μίλωνας –Ολυμπιακός (18:00)
Κηφισιά– Φοίνικας Σύρου (18:30)
Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος (19:00)