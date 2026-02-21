Στην Φινλανδία βρίσκεται η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού η οποία σήμερα (16:00) αντιμετωπίζει την ΒΚ-46 στην πόλη Κάρις, για τη ρεβάνς των «16» του EHF European Cup, με στόχο την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες έχουν ένα προβάδισμα εννέα γκολ, καθώς στο πρώτο ματς επικράτησαν με 39-30 των Φινλανδών στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης.

Μάλιστα, ο Χρύσανθος Τσαναξίδης στις δηλώσεις του ανέφερε πως ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρος: «Αντιμετωπίζουμε την BK-46 για τον επαναληπτικό του EHF European Cup.

Είναι μια αξιόλογη ομάδα, που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί καλές πορείες στην Ευρώπη. Από την πλευρά μας, έχουμε ένα σημαντικό προβάδισμα εννέα τερμάτων, όμως ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να κυνηγήσουμε τη νίκη και όχι απλώς την πρόκριση».