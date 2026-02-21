Θέμα χρόνου είναι όπως όλα δείχνουν η ανανέωση στης συνεργασίας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό με το νέο συμβόλαιο να έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα δημοσίευμα από το Μαρόκο, αναφέρει πως οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει αρκετά τις διαπραγματεύσεις και έτσι απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει και τυπικά η συμφωνία.

Οι Πειραιώτες έχουν προτείνει, συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με προοπτική και για τρίτο, με απολαβές που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μία προσφορά που φαίνεται να ικανοποιεί τον παίκτη που έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα.

Την φετινή σεζόν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει 28 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 16 γκολ και έχοντας μοιράσει 2 ασίστ. Συνολικά με την «ερυθρόλευκη» φανέλα ο Μαροκινός φορ έχει 122 συμμετοχές με 76 γκολ και 12 ασίστ.