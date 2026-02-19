Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια κρίσιμη δοκιμασία, καθώς απόψε (19/02, 17:00) αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον ημιτελικό του Allwyn Final-8, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον τελικό. Σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη λίστα των ξένων.

Εκτός ο Τζόουνς, μέσα ο Χολ

Από την εξάδα των ξένων θα απουσιάσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς ο Αμερικανός σέντερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο προηγούμενο ματς και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ωστόσο, εκτιμάται πως -εφόσον η ομάδα προκριθεί- θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επιστρέψει για τον τελικό του Σαββάτου (21/02). Τη θέση του στη σύνθεση παίρνει ο Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε μείνει εκτός στο προηγούμενο παιχνίδι. Έτσι, οι λύσεις στη θέση του σέντερ για την αναμέτρηση με το Μαρούσι θα είναι ο Χολ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Παράλληλα, επιστρέφει στη δράση ο Μόντε Μόρις που πήρε τη θέση του Τάισον Γουόρντ.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού

Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Φρανκ Νιλικίνα, Άλεκ Πίτερς