Με βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο Φελίπε Μέλο πήρε θέση για το θέμα που ξέσπασε με τον Βινίσιους Ζούνιορ και τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, λέγοντας πολλά και διάφορα.

Στον αγώνα ανάμεσα στη Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους έγινε ξανά πρωταγωνιστής, όχι μόνο για τη γκολάρα που πέτυχε αλλά και για το σκηνικό με τον Πρεστιάνι. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είπε στον διαιτητή πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον παίκτη των Πορτογάλων, με συνέπεια το παιχνίδι να διακοπεί για κάποια λεπτά.

Μία μέρα μετά, ο Μέλο αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα και το έκανε ανεβάζοντας ένα βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να είναι σε έξαλλη κατάσταση και να λέει, μεταξύ άλλων, πως η γυναίκα του Πρεστιάνι πρέπει να τον έχει απαντήσει με κάποιον μαύρο.

«Φωτιά στους ρατσιστές και σε όσους τους υπερασπίζονται. Η γυναίκα του Πρεστιάνι πρέπει να τον έχει ήδη απατήσει με μαύρο άντρα», λέει μεταξύ άλλων ο Μέλο, ο οποίος έγινε γνωστός όχι για το ταλέντο του ως ποδοσφαιριστής αλλά για τη συμπεριφορά του, η οποία μόνο ήρεμη και φυσιολογική δεν ήταν.