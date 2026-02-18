Την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Qatar Open πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ και επόμενος αντίπαλος θα είναι ένας εκ των Φάμπιαν Μαροζάν ή Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν καλύτερος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, έκανε το break που έψαχνε, προηγήθηκε με 4-2, αμέσως μετά κράτησε το σερβίς του για το 5-2 και τελικά πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Ο Ρώσος προσπάθησε να απαντήσει στο δεύτερο αλλά στο έβδομο game ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά break και τελικά με 6-4 έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς.

Εκεί, αντίπαλός του θα είναι ένας εκ των Μαροζάν ή Ρούμπλεφ.

Τα σετ: 6-3, 6-4