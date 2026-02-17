Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλαντιλάβ Χερασκέβιτς, αποβλήθηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή ήθελε να φορέσει κράνος που έφερε εικόνες αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία και η Σαχτάρ Ντόνετσκ αποφάσισε να του δωρίσει περισσότερα από 200.000 δολάρια.

Η ΔΟΕ είχε ενημερώσει τον Χερασκέβιτς ότι δεν επιτρέπεται να φορέσει το συγκεκριμένο κράνος, ο ίδιος όμως μάλλον δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση και δήλωνε ότι θα το φορέσει. Επιμονή που είχε ως αποτέλεσμα, τελικά, να αποκλειστεί από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε οικονομικό επίπεδο, όμως, δεν χάνει τίποτα με αυτό τον αποκλεισμό. Αντιθέτως, κερδισμένος θα βγει, καθώς ο ιδιοκτήτης της Σαχτάρ Ντόνετσκ δώρισε περισσότερα από 200.000 δολάρια στον Χερασκέβιτς, η έφεση του οποίου στο CAS για τον αποκλεισμό του απορρίφθηκε.

«Στον Βλαντ Χερασκέβιτς στερήθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ωστόσο επιστρέφει στην Ουκρανία ως αληθινός νικητής. Ο σεβασμός και η υπερηφάνεια που κέρδισε από τους Ουκρανούς με τις πράξεις του αποτελούν τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Ταυτόχρονα, θέλω να διαθέτει την απαραίτητη ενέργεια και τους πόρους για να συνεχίσει την αθλητική του πορεία, καθώς και να αγωνίζεται για την αλήθεια, την ελευθερία και τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την Ουκρανία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ιδιοκτήτης της Σαχτάρ.