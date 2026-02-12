Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλαντισλάβ Χεράσκεβιτς, αποβλήθηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα, καθώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δεν επέτρεψε τη χρήση του κράνους που έφερε εικόνες των 24 αθλητών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία κατά τη ρωσική εισβολή και τους οποίους ο αθλητής ήθελε να τιμήσει. «Αυτό είναι το τίμημα της αξιοπρέπειάς μας», έγραψε στο προφίλ του στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια φωτογραφία του με το «Κράνος της Μνήμης».

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, είχε δείξει πρόθεση να συναντήσει προσωπικά τον Χεράσκεβιτς στα γήπεδα Eugenio Monti για να στηρίξει τον συμβολισμό της κίνησής του, αλλά και να τον αποτρέψει από τη χρήση του κράνους στην αγωνιστική διαδικασία, καθώς στο πλαίσιο της ΔΟΕ θεωρείται ότι, ανεξαρτήτως της δικαιοσύνης της υπόθεσης, παραβιάζεται ο Κανόνας 50 της Ολυμπιακής Χάρτας, που απαγορεύει οποιαδήποτε «πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική έκφραση» στις εγκαταστάσεις της.

Η ΔΟΕ είχε επιτρέψει στον Χεράσκεβιτς να χρησιμοποιήσει το κράνος κατά τις προπονήσεις, που δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά, αλλά ήταν αμετακίνητη στην απόφασή της να μην το δεχθεί στους αγώνες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, που περιλάμβαναν ακόμη και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ συμμετείχαν και οι κυβερνήσεις Ιταλίας και Ουκρανίας, καθώς και άλλες χώρες που υποστήριζαν την πρωτοβουλία του αθλητή.

Ο Χεράσκεβιτς σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram τόνισε: «Ποτέ δεν ήθελα να προκαλέσω σκάνδαλο με τη ΔΟΕ και δεν το έκανα. Η ΔΟΕ δημιούργησε το σκάνδαλο με την ερμηνεία των κανόνων, που πολλοί θεωρούν διακριντική», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το περιστατικό, ενώ έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουν ανοιχτά για τους Ουκρανούς αθλητές που έχασαν τη ζωή τους, ταυτόχρονα αποσπά την προσοχή από τους αγώνες και τους συμμετέχοντες.

Ο Χεράσκεβιτς κατέθεσε τρεις αιτήματα: πρώτον, την άρση της απαγόρευσης χρήσης του «Κράνους της Μνήμης», δεύτερον, την απολογία για την πίεση που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες, και τρίτον, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον ουκρανικό αθλητισμό, την παροχή ηλεκτρογεννητριών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας που πλήττονται καθημερινά από βομβαρδισμούς.