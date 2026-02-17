Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, το καλοκαίρι όμως οι Λος Άντζελες Λέικερς θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ESPN.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι ο Greek Freak θα αποχωρούσε από τους Μπακς με ανταλλαγή στις αρχές Φεβρουαρίου, τελικά όμως παρέμεινε στην ομάδα του Μιλγουόκι και δεν πρόκειται να φύγει από εκεί πριν το τέλος της σεζόν. Μετά, όμως, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί, με τα σενάρια να συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του ESPN, οι Λέικερς έχουν ένα μεγάλο στόχο το προσεχές καλοκαίρι και είναι η απόκτηση του Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Λος Άντζελες πιστεύει πως είναι στη λίστα του Έλληνα φόργουορντ, ότι είναι μία από τις ομάδες που τον ενδιαφέρουν και θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην απόκτησή του.

Ο ΜακΜέναμιν τονίζει πως ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ενήμερος για αυτό και δεν έχει κανένα πρόβλημα καθώς επιθυμία του είναι να ενισχυθεί τόσο το ρόστερ ώστε η ομάδα να διεκδικεί τον τίτλο τα επόμενα χρόνια, ενώ παραμένει ανοιχτό το θέμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, το αν θα συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο ή θα βάλει φέτος τέλος στην καριέρα του.

Οι Λέικερς θέλουν να αποσυρθεί με τη φανέλα τους ο Τζέιμς και περιμένουν να μάθουν την απόφασή του, γνωρίζοντας πως αν συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο, τότε οι μεταγραφικές κινήσεις θα επηρεαστούν καθώς οι απολαβές του, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν θα είναι μικρές.