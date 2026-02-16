Ο Ολυμπιακός πέρασε το περασμένο Σάββατο από την Θεσσαλονίκη επικρατώντας του Ηρακλή στο Ιβανώφειο με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ασταμάτητος πραγματοποιώντας μια μεγάλη εμφάνιση με την φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Γάλλος άσος αγωνίστηκε για 31:45 λεπτά στην αναμέτρηση και τελείωσε με 32 πόντους, με 13/21 εντός παιδιάς (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα), 2/2 βολές, ενώ μέτρησε και 3 ριμπάουντ με 4 ασίστ.

Οι 32 πόντουι αποτελούν ρεκόρ για τον Φουρνιέ με τη φανέλα των Πειραιωτών, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και για την Euroleague. Έτσι αυτή η εμφάνιση αυτή ήταν αρκετή για να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής στην Basket League.