Μια ασυνήθιστη είδηση ήρθε από το χειμερινό Ολυμπιακό χωριό στο Μιλάνο, όπου διαμένουν οι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το χωριό… ξέμεινε από προφυλακτικά μέσα σε μόλις τρεις ημέρες! Τα αποθέματα, που αρχικά έφταναν τα 300.000, μειώθηκαν γρήγορα σε μόλις 10.000, δημιουργώντας αυτή την απροσδόκητη έλλειψη. Η δωρεάν διάθεση προφυλακτικών αποτελεί παράδοση στα Ολυμπιακά χωριά, στοχεύοντας στην προώθηση του ασφαλούς σεξ και της θετικής σεξουαλικής υγείας μεταξύ των αθλητών. Ένας ανώνυμος αθλητής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa: «Τα αποθέματα εξαντλήθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα φτάσουν καινούρια, αλλά ποιος ξέρει πότε…».

Το χωριό, γνωστό ως Cortina d’Ampezzo, αποτελεί προσωρινό συγκρότημα κατοικιών για αθλητές από όλο τον κόσμο. Με χωρητικότητα 1.400 κλινών, φιλοξενεί τους αθλητές σε μια σειρά από μονάδες, συνδεδεμένες με διαδρόμους που οδηγούν σε κοινόχρηστους χώρους.

Η εύρεση ιδιωτικού χρόνου είναι μια πρόκληση για τους αθλητές, αν και υπάρχει ένας χώρος χαλάρωσης που φαίνεται να προτιμάται ιδιαίτερα. Ο «χώρος χωρίς παπούτσια» είναι χαμηλά φωτισμένος και παίζει χαλαρωτική μουσική για ιδιωτική διαλογιστική ξεκούραση.

Σημειώνεται ότι η ομάδα του Καναδά έχει πλέον εγκαταλείψει το Ολυμπιακό χωριό, προτιμώντας να μείνει σε πεντάστερο ξενοδοχείο, αποδεικνύοντας την αναζήτηση περισσότερης άνεσης και ιδιωτικότητας.