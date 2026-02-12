Ο Χαρμ Όσμερς από τη Γερμανία θα είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, την Κυριακή (15/2), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για διαιτητή Α’ Κατηγορίας της UEFA και δεν είναι νέος στο ελληνικό πρωτάθλημα καθώς είχε σφυρίξει σε άλλα πέντε παιχνίδια στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ήταν στους αγώνες ΑΕΚ – Άρης (1-0) και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (2-1) φέτος, όπως και στα ΠΑΟΚ – Άρης (0-1), Ολυμπιακός – ΑΕΚ (4-1) και Άρης – Παναθηναϊκός (2-0) την περσινή σεζόν.

Από εκεί και πέρα, στον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς ενώ στο Παναθηναϊκός – ΑΕΛ θα είναι ο Δημήτρης Μόσχος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (14/2, 19:30): Βασίλης Φωτιάς

Βόλος – Άρης (14/2, 20:00): Τάσος Σιδηρόπουλος

Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR (14/2, 17:00): Άγγελος Ευαγγέλου

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet (15/2, 21:00): Δημήτρης Μόσχος

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (15/2, 19:30): Χαρμ Όσμερς

Κηφισιά – ΟΦΗ (15/2, 17:30): Σπύρος Ζαμπαλάς

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16/2, 18:00): Φώτης Πολυχρόνης