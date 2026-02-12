Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως πίσω από το παγωμένο σκηνικό και τις χαμηλές θερμοκρασίες, τα παρασκήνια φαίνεται πως… θερμαίνονται. Διαχρονικά, τόσο στους θερινούς όσο και στους χειμερινούς Αγώνες, κορυφαίοι αθλητές έχουν παραδεχτεί ότι προσπαθούν να αποσυμπιεστούν από την τεράστια πίεση του πρωταθλητισμού, επιδιδόμενοι σε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες και συχνά προκλητικές συμπεριφορές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου, Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, ο οποίος αγωνίζεται στους Αγώνες του Μιλάνου – Κορτίνα. Ο 28χρονος αθλητής έγινε viral την Τρίτη, όταν λίγα μόλις λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 20 χιλιόμετρα ατομικού αγώνα, προχώρησε σε μια σοκαριστική δημόσια εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ζωντανά στην τηλεόραση ότι απάτησε τη σύντροφό του. Με δάκρυα στα μάτια, παραδέχτηκε την απιστία του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η δημόσια επίδειξη μεταμέλειας θα μπορούσε να τον βοηθήσει να κερδίσει ξανά την καρδιά της.

Ο Λέγκρεϊντ είχε ενημερώσει ιδιωτικά τη σύντροφό του, με την οποία διατηρούσε σχέση έξι μηνών, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Αγώνων. Ωστόσο, η απάντηση της γυναίκας, η οποία παραμένει ανώνυμη, ήρθε μέσω της νορβηγικής εφημερίδας VG και δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Όπως δήλωσε, «ακόμα και μετά από μια δημόσια δήλωση αγάπης μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσεις». Τόνισε επίσης ότι δεν επέλεξε να βρεθεί σε αυτή τη θέση και ότι της προκαλεί πόνο, προσθέτοντας πως έχουν επικοινωνήσει και ότι ο αθλητής γνωρίζει ξεκάθαρα τη στάση της.

Με τα προσωπικά τους ζητήματα να εκτίθενται παγκοσμίως, ο ίδιος ο αθλητής παραδέχτηκε αργότερα ότι μετάνιωσε που αναφέρθηκε στο θέμα, χαρακτηρίζοντας την ημέρα ως «μια χαρούμενη ημέρα για το νορβηγικό δίαθλο». Όπως είπε, δεν ένιωθε ο εαυτός του και δεν σκεφτόταν καθαρά. Παρά το περιστατικό, πολλοί σχολίασαν ότι, σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν συνήθως στο Ολυμπιακό Χωριό, η στάση του μοιάζει σχεδόν ρομαντική.

Σεξ και Ολυμπιακοί Αγώνες

Δεν είναι μυστικό στους ολυμπιακούς κύκλους ότι οι Αγώνες δεν αποτελούν μόνο δοκιμασία αθλητικής αριστείας. Σύμφωνα με τον κολυμβητή, Ράιαν Λόχτε, περίπου το 70% έως 75% των αθλητών κάνουν σεξ κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων, ενώ ο αθλητής του έλκηθρου, Τζον Ντέι, σχολίασε ότι με τόσα καλλίγραμμα σώματα και στενά αγωνιστικά ρούχα, οι ερωτικές επαφές είναι αναπόφευκτες. Πρώην αθλητές έχουν μιλήσει για ομαδικές ερωτικές συνευρέσεις, όπως εκείνη που φέρεται να έλαβε χώρα στους Χειμερινούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010, αλλά και για εκτεταμένες ερωτικές εμπειρίες, όπως παραδέχτηκε η Αμερικανίδα σκιέρ, Λόρεν Ρος, σε συνέντευξή της στο Cosmopolitan.

Παρότι στους Χειμερινούς Αγώνες οι στολές και οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργούν κάπως ανασταλτικά, ο Αμερικανός πατινέρ, Άνταμ Ρίπον, υποστήριξε ότι στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η κατάσταση είναι πολύ πιο έντονη, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού αθλητών και των πιο «απελευθερωμένων» συνθηκών. Ωστόσο, τέτοιες συμπεριφορές ενίοτε επηρεάζουν και τις αγωνιστικές επιδόσεις. Η Βραζιλιάνα δύτρια, Τζιοβάνα Πεντρόσο, είχε αποδώσει την τελευταία θέση της στους Αγώνες του Ρίο το 2016 στις «μαραθώνιες ερωτικές συνευρέσεις» της συντρόφου της, αν και αργότερα η συναθλήτριά της, Ίνγκριντ Ολιβέιρα, διέψευσε μέρος των ισχυρισμών, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρακτικές είναι συνηθισμένες και ότι στο Ολυμπιακό Χωριό διανέμονται τεράστιες ποσότητες προφυλακτικών.

Αντίστοιχες εμπειρίες περιέγραψε και η Αμερικανίδα θρύλος του ποδοσφαίρου, Χόουπ Σόλο, η οποία μίλησε ανοιχτά για σεξουαλικές συνευρέσεις σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για προσωπικές της περιπέτειες στους Αγώνες του 2008, αποκαλύπτοντας ότι κατάφερε να περάσει διασημότητα κρυφά στο Ολυμπιακό Χωριό. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αθλητές στρέφονται σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για προβολή. Ο Βρετανός αθλητής του κανό, Κερτς Άνταμς Ρόζενταλς, αποκάλυψε ότι κέρδισε σε έναν μήνα περισσότερα από όσα σε έναν χρόνο, ωστόσο τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό, γεγονός που, όπως δήλωσε, κατέστρεψε το όνειρό του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντίθετα, η Καναδή επικοντίστρια, Αλίσα Νιούμαν, συνδύασε τη διαδικτυακή της δημοφιλία με την κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου στο Παρίσι το 2024, προκαλώντας νέο γύρο αντιδράσεων με τον πανηγυρισμό της.

Οι ιστορίες αυτές δεν είναι καινούριες. Ο Βρετανός πρώην αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης και δημοσιογράφος, Μάθιου Σάιντ, είχε περιγράψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 ως μια διοργάνωση όπου το σεξ ήταν εξίσου κυρίαρχο με τον αθλητισμό. Παρά τις προσπάθειες περιορισμού τέτοιων φαινομένων, όπως τα χάρτινα κρεβάτια στους Αγώνες του Τόκιο το 2020, οι αθλητές φαίνεται πως πάντα βρίσκουν τρόπους να εκτονώνονται, με τον Αμερικανό δρομέα, Πολ Τσέλιμο, να σχολιάζει ειρωνικά ότι θα έπρεπε να μάθει να κοιμάται στο πάτωμα.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, λοιπόν, συνεχίζουν να αποτελούν όχι μόνο μια παγκόσμια γιορτή του αθλητισμού, αλλά και έναν χώρο όπου οι ανθρώπινες αδυναμίες, τα πάθη και τα σκάνδαλα έρχονται συχνά στο φως, προκαλώντας εξίσου έντονες συζητήσεις με τις ίδιες τις επιδόσεις.