Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram story τόσο για τη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όσο και για τα σενάρια που αφορούν τον Ολυμπιακό και τη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία ηχηρή προσθήκη, εντάσσοντας στο ρόστερ του έναν από τους κορυφαίους two-way παίκτες που αγωνίζονταν την περασμένη σεζόν στην Ευρώπη. Η υπόθεση του Χέιζ-Ντέιβις ήταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό, ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν είχε «κλειδώσει» το μέλλον του.

Την επισημοποίηση της συμφωνίας έκανε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανακοινώνοντας πως ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών. Παράλληλα, μέσα από το ίδιο story, αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό, απαντώντας σε όσους του μεταφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι» θα κατακτήσουν τη EuroLeague μέσα στο ΟΑΚΑ.

Η τοποθέτησή του έδωσε επιπλέον «χρώμα» στο ήδη έντονο κλίμα της σεζόν, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στο παρκέ.

«Κάπου διάβασα, κάποιοι στέλνανε ότι “θα αφήσεις τον Ολυμπιακό να έρθει στο ΟΑΚΑ να πάρει το ευρωπαϊκό”. Στο ΟΑΚΑ θα έρθει να το πάρει; Θα τον αφήσουμε εμείς; Δεν πάμε να κρυφτούμε στην Κρήτη καλύτερα αν γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε βαρεθεί στα λόγια», τόνισε στο instagram.