Την επιθυμία του να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το τέλος της καριέρας του και να κερδίσει με τη φανέλα τους, εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα σενάρια για το μέλλον του Greek Freak είναι πολλά εδώ και μήνες, επιθυμία του ίδιου όμως είναι να παραμείνει για το υπόλοιπο της καριέρας του στους Μπακς και να κερδίσει μαζί τους, όπως είπε στο «The Milwaukee Journal Sentinel».

«Αυτό που θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι να είμαι παίκτης των Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου και να κερδίσω εδώ», ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι επέστρεψε νωρίτερα από τον τραυματισμό του και έπαιζε περισσότερο από ό,τι έπρεπε, για να βοηθήσει την ομάδα του.

«Είπα όχι, δεν βγαίνω. Θα παίξω. Γιατί παίζω; Επειδή έχω κάτι, επειδή κυνηγάω κάτι; Ή επειδή αγαπάω την ομάδα μου; Παίζω γιατί έχω πράσινο αίμα. Παίζω επειδή ξέρω πως έχω χτίσει κάτι εδώ. Για εμένα, είναι ένα μεγάλο παζλ. Ένα μεγάλο κομμάτι Lego που έχω φτιάξει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτι οι άνθρωποι. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ», είπε ο Έλληνας σταρ και συνέχισε.

«Έχω δημιουργήσει περισσότερες αναμνήσεις σε αυτή την πόλη από ό,τι στη χώρα μου. Η μόνη ανάμνηση που ήξερα από τη χώρα μου ήταν να πουλάω πράγματα στον δρόμο, να προπονούμαι, να ζω στον φόβο, να προστατεύω τα αδέλφια μου και να είμαι καλό παιδί… Κάποιοι έχουν το θράσος να μου λένε πως δεν αγαπάω το Μιλγουόκι. Οι κάτοικοι ξέρουν πόσο αγαπάω την πόλη».

Όσο για το αν συμμετέχει στις συζητήσεις για ενδεχόμενη ανταλλαγή του, ξεκαθάρισε: «Όχι, δεν συμμετέχω».