Σε συζητήσεις με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στους Νιου Γιορκ Νικς, βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ στο Ισραήλ.

Το όνομα του 30χρονου Γάλλου σέντερ είχε ακουστεί τις προηγούμενες εβδομάδες και για τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα όμως με το Sport5 από το Ισραήλ, η Χάποελ είναι η ομάδα που θέλει να τον επαναφέρει στη Euroleague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, όπως ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ, είναι σε συζητήσεις με τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος πριν λίγο καιρό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη καθώς τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο λιγότερα από 10 λεπτά συμμετοχής σε κάθε αγώνα με τους Νικς, με 2,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου και οι Νικς έχουν εντάξει τον Γιαμπουσέλε στη λίστα των παικτών που είναι προς αποχώρηση.