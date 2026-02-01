Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Τότεναμ αλλά ο Σολάνκε το έκανε 2-2, με συνέπεια να βρίσκεται στο -6 από την Άρσεναλ μετά την 24η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε πλησιάσει στο -4 τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» την περασμένη εβδομάδα, ήθελε να παραμείνει εκεί και όλα έδειχναν πως αυτό θα γινόταν, καθώς προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Τότεναμ.

Η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σουτ του Τσερκί και στο 44′ έκανε το 0-2 με τον Σεμένιο μετά την πάσα του Σίλβα.

Όλα έδειχναν εύκολα για την ομάδα του Μάντσεστερ καθώς είχε κυριαρχήσει σε απόλυτο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως όλα άλλαξαν και η νίκη μετατράπηκε σε γκέλα.

Στο 53′ ο Σολάνκε μείωσε σε 1-2 δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι και στο 70′ ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό τακουνάκι μετά τη σέντρα του Γκάλαγκερ, γράφοντας το 2-2.

Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι πλέον στο -6 από την κορυφή ενώ η Τότεναμ είναι στην 14η θέση.