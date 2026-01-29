Ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με σκορ 1-2 με τον Άγιαξ στην Ολλανδία τερμάτισε 18ος στην League Phase της διοργάνωσης του Champions League και συνεχίζει στην Ευρώπη. Ποιά τα οικονομικά οφέλη του.

Το κέρδος για τον Ολυμπιακό είναι και οικονομικό εκτός από αγωνιστικό. Οι Πειραιώτες ήδη από τον αγώνα με την Λεβερκούζεν (χάρις στο υπέρ τους 2-0) είχαν ξεπεράσει το ποσό των 33,5 εκατομμύρια ευρώ. Επί του συνόλου οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ακόμα 10.110.000 ευρώ από το Value Pillar.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο ποσό των 7.700.000 από τους πόντους τους στους αγώνες που έδωσαν οι παίκτες του plus το 1 εκατ. ευρώ ως μπόνους πρόκρισης στα Play Offs. Σε αυτά προσθέστε και το ποσό των 5.225.000 που έρχεται ως ένα μπόνους θέσης.

Από την κατάταξή του δηλαδή στην 18η θέση ο πειραϊκός σύλλογος θα λάβει έξτρα αυτό το ποσό των 5.225.000 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από τις μετοχές του και που η κάθε μία είναι περίπου 275.000 ευρώ. Άρα στο σύνολο βγαίνει το ποσό των 42.655.000 ευρώ που θα βάλει στα ταμεία του μετά από αυτήν την πρόκριση. Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια σε περίπτωση νέας πρόκρισης από τα Play Offs της διοργάνωσης.