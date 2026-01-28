Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League με μια νίκη γεμάτη πάθος και αποφασιστικότητα! Στο Άμστερνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον Άγιαξ με 2-1 (γκολ Ζέλσον και Εσε) και έγραψαν ξανά ιστορία στην Ευρώπη.

Με τη λήξη του αγώνα, παίκτες, κόσμος και στελέχη της ομάδας ξέσπασαν σε ενθουσιώδεις πανηγυρισμούς. Οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν προς τους φιλάθλους, όπως συνηθίζουν, και τραγούδησαν μαζί το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό».

Το πάρτι όμως δεν σταμάτησε εκεί, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια, με την ομάδα να ζει τη μαγεία της πρόκρισης σε κάθε στιγμή.

Δείτε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια: