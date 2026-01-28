Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη 18η θέση της League Phase του Champions League μετά τη νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και θα αντιμετωπίσει Αταλάντα ή Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους «16».

Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στην Ολλανδία με στόχο τη νίκη που θα τους εξασφάλιζε θέση στην πρώτη 24άδα και τελικά τερμάτισαν στη 18η. Αυτό σημαίνει πως οι πιθανοί αντίπαλοι στους αγώνες πλέι οφ για την πρόκριση στους «16» είναι η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν, την οποία νίκησε την περασμένη εβδομάδα με 2-0 στο Καραϊσκάκη.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (30/1) και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει στους «16», εκεί θα έρθουν τα πάρα πολύ δύσκολα καθώς θα αναμετρηθεί με μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.

Μέχρι τότε, όμως, έχουμε πολύ δρόμο… Προέχουν οι αγώνες των πλέι οφ με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, με τους πρώτους αγώνες να γίνονται το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, στις 24 και 25 του μήνα.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισ. 2-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0 Τότεναμ 0-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 2-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0

Η τελική βαθμολογία

Άρσεναλ 24 Μπάγερν Μονάχου 21 Λίβερπουλ 18 Τότεναμ 17 Μπαρτσελόνα 16 Τσέλσι 16 Σπόρτινγκ 16 Μάντσεστερ Σίτι 16 Ρεάλ Μαδρίτης 15 Ίντερ 15 Παρί Σεν Ζερμέν 14 Νιούκαστλ 14 Γιουβέντους 13 Ατλέτικο Μαδρίτης 13 Αταλάντα 13 Λεβερκούζεν 12 Ντόρτμουντ 11 Ολυμπιακός 11 Μπριζ 10 Γαλατασαράι 10 Μονακό 10 Καραμπάγκ 10 Μπόντο Γκλιμτ 9 Μπενφίκα 9 Μαρσέιγ 9 Πάφος 9 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 9 Αϊντχόφεν 8 Αθλέτικ Μπλιμπάο 8 Νάπολι 8 Κοπεγχάγη 8 Άγιαξ 6 Άιντραχτ 4 Σλάβια Πράγας 3 Βιγιαρεάλ 2 Καϊράτ Αλμάτι 1

Οι διασταυρώσεις στα play-offs

Μονακό/Καραμπάγκ – Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός – Αταλάντα/Λεβερκούζεν