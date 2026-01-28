Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι η επιτυχία της ομάδας βασίζεται στη σωστή προπόνηση και την καθημερινή δουλειά των παικτών, μετά την πρόκριση στα play offs του Champions League.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση, με τον Μεντιλίμπαρ να δηλώνει στο MEGA ότι η αφοσίωση στην καθημερινή προετοιμασία φέρνει αποτελέσματα από την πρώτη μέρα:

«Προπονούμαστε καθημερινά και τα αποτελέσματα έρχονται βάσει δουλειάς και προπόνησης. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ή κουβέντα, απλά είναι δουλειά και τα αποτελέσματα έρχονται. Από τη μέρα που ήρθαμε, προετοιμάζουμε τα ματς με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζουμε τίποτα και ευτυχώς τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Οι παίκτες είναι ταπεινοί, δέχονται αυτά που τους λέμε, με την ίδια ιδέα. Οι παίκτες σέβονται αυτό που τους ζητάμε και αυτό έχει αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στην ίδια τη ρεβάνς, πρόσθεσε: «Στο πρώτο μέρος δυσκολευτήκαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε τρεις σωστές πάσες, δεν μας έβγαιναν τα πράγματα. Στο δεύτερο ηρεμήσαμε, ήμασταν πιο σωστοί στις πάσες. Ήρθε το πρώτο γκολ, ήρθε το δεύτερο που μας έδωσε το προβάδισμα. Έγινε το θαύμα και με την απομάκρυνση του Ρέτσου».

Όσον αφορά την κλήρωση για την επόμενη φάση, ο Μεντιλίμπαρ σχολίασε λακωνικά: «Το ίδιο είναι».