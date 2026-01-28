Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, χρησιμοποίησε τα social media για να εκφράσει τη χαρά του για την πρόκριση της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «παλικαρίσια» νίκη που οι ερυθρόλευκοι άξιζαν απόλυτα.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση στα play offs του Champions League, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η αγωνιστική της League Phase, και ο Μαρινάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την «μεγάλη, παλικαρίσια πρόκριση».

Στο πανηγυρικό του μήνυμα ο ηγέτης της ομάδας τόνισε: «Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!»