Το Υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα για αναβολή αθλητικών δραστηριοτήτων, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης.

Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ και ο ελληνικός αθλητισμός στο σύνολό του πενθεί για τον θάνατο επτά φιλάθλων σε τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αναβολής των αθλητικών δραστηριοτήτων το προσεχές Σαββατοκύριακο, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

«Η Ελλάδα είναι βαθιά συγκινημένη, καθώς χάθηκαν επτά νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, θρηνεί όλος ο ελληνικός αθλητισμός, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Επτά Ελληνόπουλα πήγαν να δουν την ομάδα τους και τα χάσαμε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στην ΕΡΤnews και σε ερώτηση για την άρνηση της UEFA να αναβάλλει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, είπε τα εξής.

«Είναι ένα θέμα που ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες. Το Υπουργείο Αθλητισμού θα στηρίξει κάθε αίτημα των διοργανώτριων αρχών για ολιγοήμερη διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι οι μεσίστιες σημαίες σε όλα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης, συνδυαστικά με σύσταση σε όλον τον ελληνικό αθλητισμό για ενός λεπτού σιγή σε κάθε αγώνα, σε κάθε διοργάνωση και σε κάθε άθλημα».