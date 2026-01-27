Γεμάτος ένταση ο Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Τσέλσι, ενός αγώνα που, όπως παραδέχθηκε, μπορεί να κρίνει ολόκληρη τη σεζόν για τη Νάπολι και την πρόκριση στα Play offs.

Ο Ιταλός τεχνικός δεν απέφυγε τις αιχμές, απαντώντας τόσο στον Λουτσιάνο Σπαλέτι όσο και στον Ντιέγκο Κόστα. «Μου λέτε ότι ο Σπαλέτι είπε πως νίκησε τους “πρώην πρωταθλητές Ιταλίας”; Για μένα είναι μια ατυχής δήλωση. Έλειψε ο σεβασμός και εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόντε. «Ο Σπαλέτι είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά ίσως θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά. Απομένουν ακόμα 16 αγωνιστικές. Είναι σαν να μας έχει ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Κι αυτό λυπεί, γιατί δουλέψαμε σκληρά για να το κατακτήσουμε. Ο σεβασμός είναι απαραίτητος. Του εύχομαι καλή τύχη».

Σχετικά με τα σχόλια του Ντιέγκο Κόστα, πρώην παίκτη του στην Τσέλσι, ο Κόντε ήταν ξεκάθαρος:

«Δεν με ενδιαφέρει τι είπε. Δεν χάνω χρόνο και ενέργεια διαβάζοντας τι λέει ο καθένας για μένα. Θυμάμαι ότι μαζί του κατέκτησα την Premier League και ότι εκείνος είχε ζητήσει τρεις φορές μεταγραφή μέσα σε μία σεζόν. Τι έκανε μετά την Τσέλσι, δεν γνωρίζω».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει Τσέλσι

Ο Κόντε αναφέρθηκε και στη δύσκολη αγωνιστική πραγματικότητα που βιώνει η Νάπολι, με τα προβλήματα τραυματισμών να μοιάζουν ατελείωτα. «Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ποτέ πάτος στο κακό. Πρέπει όμως να παραμείνουμε αισιόδοξοι», είπε. «Νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα τον Δεκέμβριο, αλλά κάναμε λάθος. Οι τραυματισμοί φέτος είναι ανεξήγητοι: χειρουργεία, σοβαρά αρθρικά προβλήματα, μακροχρόνιες απουσίες».

Σκέψεις για την τακτική και το μεταγραφικό μέτωπο

Ο Κόντε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στο μέλλον σύστημα με δύο επιθετικούς, τώρα που επέστρεψε ο Λουκάκου, ενώ παραδέχθηκε την ανάγκη για περισσότερη δημιουργία.

«Χωρίς τον Νέρες μας λείπει η φαντασία. Αν βρούμε κάτι δημιουργικό στην αγορά, θα το εξετάσουμε. Διαφορετικά, ελπίζουμε ο Λουκάκου να φτάσει σύντομα στο 100%».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον νεοαποκτηθέντα Τζιοβάνε και στην αναμονή επιστροφών από το ιατρικό δελτίο, ξεκαθαρίζοντας πως «οι ιδέες υπάρχουν, αλλά χρειάζονται διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές».