Ο Χρήστος Μανδάς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Μπόρνμουθ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του, σηματοδοτώντας το μεγάλο βήμα του Έλληνα τερματοφύλακα στην Premier League.

Η συμφωνία προβλέπει αρχικά δανεισμό από τη Λάτσιο μέχρι το τέλος της σεζόν, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής, μαζί με τα μπόνους, αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

The first-ever Greek player to represent us 🇬🇷✍️ pic.twitter.com/mhfx4S82f0 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026

Για να σηματοδοτήσει την άφιξη του Έλληνα κίπερ στην Premier League, η Μπόρνμουθ δημοσίευσε ένα teaser βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μια τεράστια ελληνική σημαία καλύπτει την κεντρική εξέδρα του γηπέδου, δημιουργώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους.

Ο Μανδάς βρισκόταν ήδη στο Λονδίνο από το βράδυ της Κυριακής (25/01) και ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του υπογράφοντας το συμβόλαιό του με τα «κεράσια» αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/01).

Στη Λάτσιο, ο Έλληνας τερματοφύλακας κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές. Υπενθυμίζεται ότι είχε μεταγραφεί στην ιταλική ομάδα από τον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2023, σε μια συμφωνία που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ.