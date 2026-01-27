Η επικείμενη παρουσία πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτική αναταραχή στη χώρα. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αναμένεται να συνοδεύσουν τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δύο από τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ICE, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής λόγω των μαζικών απελάσεων και των αμφιλεγόμενων επιχειρήσεών της στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την αμερικανική διπλωματική αποστολή και τις ιταλικές αρχές στην αξιολόγηση και μείωση κινδύνων από διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα διεξάγει επιχειρήσεις μετανάστευσης στην Ιταλία και ότι όλες οι δράσεις παραμένουν υπό τον έλεγχο των ιταλικών αρχών.

Αντιδράσεις και πολιτική ένταση

Η είδηση της αποστολής των πρακτόρων προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι η ICE δεν είναι «καλοδεχούμενη» στην πόλη, χαρακτηρίζοντάς την ως «πολιτοφυλακή που εισβάλλει σε σπίτια χωρίς άδεια». Πολιτικοί από το κεντροαριστερό και αριστερό φάσμα ζητούν την πλήρη απαγόρευση της παρουσίας των πρακτόρων, επικαλούμενοι τις πρόσφατες δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την εκπαίδευση και πειθαρχία τους.

Χιλιάδες πολίτες έχουν υπογράψει ψηφίσματα απαιτώντας την απομάκρυνση της υπηρεσίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ο Ιταλός γερουσιαστής Κάρλο Καλέντα την χαρακτήρισε «βίαιη και ανεξέλεγκτη». Η πίεση προς την κυβέρνηση της Μελόνι αυξάνεται, καθώς η κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης ζητούν σαφή στάση απέναντι στις αμερικανικές πρακτικές ασφαλείας.

Περιορισμένη αποστολή και διευκρινίσεις των ιταλικών αρχών

Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, υποστήριξε ότι οι πράκτορες της ICE θα έχουν «περιορισμένο ρόλο», περιοριζόμενοι στην προστασία των αμερικανών αξιωματούχων και σε αμυντικές δράσεις. Παρά τις δηλώσεις, δεν υπάρχουν επίσημες συμφωνίες συνεργασίας, ενώ η σύνθεση της ομάδας ασφαλείας των ΗΠΑ δεν έχει γνωστοποιηθεί στις ιταλικές αρχές. Η Ιταλία επιμένει ότι η διαχείριση της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και της προστασίας της μετανάστευσης ανήκει στις δικές της δυνάμεις.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην ένταση που επικρατεί διεθνώς μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη, γεγονός που έχει εγείρει ερωτήματα για την υπευθυνότητα και την πειθαρχία των πρακτόρων της ICE.

Διεθνείς προβληματισμοί και προειδοποιήσεις

Η πιθανή συμμετοχή της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς φέρνει στο προσκήνιο ευρύτερα ζητήματα για τη νομιμότητα της παρουσίας ξένων υπηρεσιών ασφαλείας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Η πολιτική ένταση, η ανησυχία των τοπικών αρχών και η σφοδρή αντίδραση της κοινής γνώμης καταδεικνύουν τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης τέτοιων θεμάτων, ιδιαίτερα σε μια διοργάνωση υψηλού προφίλ όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά μέχρι την έναρξη των Αγώνων στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ οι συζητήσεις για το ρόλο των πρακτόρων της ICE αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία.