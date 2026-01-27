Λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ (5 Φεβρουαρίου), τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο πληθαίνουν και γίνονται όλο και πιο έντονα.

Ο Μαρκ Σπίαρς, μιλώντας στο ESPN, άφησε να εννοηθεί πως η παρουσία του Greek Freak στο Μιλγουόκι ίσως έχει ήδη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πιστεύει πως «ο Γιάννης έχει ήδη παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς». Η εκτίμηση αυτή συνδέεται και με τον τραυματισμό του 31χρονου σούπερ σταρ, για τον οποίο η ομάδα δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Παράλληλα, ο Χένρι Άμποτ του TrueHoops αποκάλυψε πως, σύμφωνα με πληροφορίες του, ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε πολύ κοντά στο να διακόψει τη συνεργασία του με τον μακροχρόνιο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, καθώς δεν είχε καταφέρει να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του από τους Μπακς. Μάλιστα, ο Άμποτ υποστήριξε ότι υπήρξε προσέγγιση από τον ατζέντη του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αλλαγή εκπροσώπησης, αφού ο Σαράτσης παραμένει κανονικά στο πλευρό του Γιάννη και συμμετέχει στις συζητήσεις για το μέλλον του.

«Ο Γιάννης έφτασε κοντά στο να απολύσει τον Άλεξ Σαράτση εξαιτίας της αδυναμίας του να εξασφαλίσει ανταλλαγή από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι θεωρείται δεδομένη από όλους όσοι μίλησα. Είτε συμβεί άμεσα είτε το καλοκαίρι, και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι το τέλος πλησιάζει. Κανείς δεν θέλει να φανεί “ο κακός” προς τα έξω, γι’ αυτό και διατηρείται μια εικόνα ομαλότητας, παρότι το διαζύγιο μοιάζει αναπόφευκτο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άμποτ.

Οι Μπακς βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18-26, εκτός ακόμη και της ζώνης των play-in, αφού οι 10οι Χοκς έχουν 23-25. Ο Αντετοκούνμπο, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, μετρά φέτος κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 29,2 λεπτά συμμετοχής.