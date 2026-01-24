Σε πολύ καλή μέρα ο Τάσος Δουβίκας, πέτυχε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι της Κόμο με την Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A και έφτασε τα 11 τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 26χρονος Έλληνας φορ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό καθώς έφυγε στην αντεπίθεση, άντεξε στην πίεση των αμυντικών και πλάσαρε σωστά στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 2-0, στο 59′ ο Ντα Κούνια με πέναλτι έγινε το 3-0 και στο 66′ ο Δουβίκας «χτύπησε» ξανά, καθώς πήρε την κάθετη πάσα, βγήκε τετ α τετ, απέφυγε τον Παλεάρι και προ κενής εστίας έγραψε το 4-0.

Αυτό ήταν το 11ο γκολ του Δουβίκα τη φετινή σεζόν, με τα 8 να είναι στη Serie A και τα άλλα 3 στο Coppa Italia, ενώ έχει δώσει και μία ασίστ.