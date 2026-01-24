Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ για την Κόμο στο ματς με την Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A και έφτασε τα 10 γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Έλληνας φορ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι καθώς μόλις στο 8ο λεπτό έφυγε στην αντεπίθεση, άντεξε στην πίεση των αμυντικών και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση κάνοντας το 1-0.

Από νωρίς, επομένως, η Κόμο, η οποία διεκδικεί την έξοδο στην Ευρώπη, πήρε το προβάδισμα, με τον Δουβίκα να φτάνει ήδη τα 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δώσει και μία ασίστ.