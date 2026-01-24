Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προχωρήσει σε πέντε προσθήκες στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι (Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο), ενώ ενίσχυσε το ρόστερ του και με την επιστροφή του Κάτρη. Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη κίνηση, που αφορά την κάλυψη του αριστερού άκρου της άμυνας, με τον Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στην περίπτωση του 22χρονου διεθνούς Νοτιοαφρικανού μπακ, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχοντας προχωρήσει πλέον σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις τους με τη νορβηγική ομάδα η οποία έχει συμβόλαιο με τον Καμπίνι έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όλο θέμα μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Παναθηναϊκό να «τρέχει» για να φτάσει σε μία συμφωνία με τη Μόλντε μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο (24-25/1), για ένα ποσό που θα φτάσει λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ