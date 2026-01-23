Οι ιθύνοντες της Saudi Pro League ετοιμάζουν θεαματικές κινήσεις το ερχόμενο καλοκαίρι, έχοντας ήδη ξεχωρίσει τρία μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τα οποία σκοπεύουν να δελεάσουν με ιδιαίτερα υψηλά συμβόλαια.

Διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονη κινητικότητα από τη Σαουδική Αραβία, με στόχο μια ακόμη «εκρηκτική» μεταγραφική περίοδο που θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο και την απήχηση του πρωταθλήματος. Όπως επιβεβαιώνει και η ισπανική AS, το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) προετοιμάζεται να μπει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι, έχοντας χαράξει συγκεκριμένο πλάνο και σαφείς προτεραιότητες.

Στη λίστα των βασικών στόχων βρίσκονται οι Βινίσιους Τζούνιορ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Κασεμίρο. Η περίπτωση του τελευταίου εμφανίζεται πιο βατή, καθώς ο Βραζιλιάνος έχει ήδη γνωστοποιήσει πως θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν.

Για τον Βινίσιους, οι Σαουδάραβες είχαν κινηθεί και στο παρελθόν, ωστόσο αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο τον θέλει να συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης με νέο συμβόλαιο. Αντίθετα, το θέμα του Σαλάχ παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, καθώς παλαιότερα ο Αιγύπτιος έδειχνε αποφασισμένος να παραμείνει στο «Άνφιλντ», κάτι που πλέον δεν θεωρείται δεδομένο.

Παράλληλα, στο πλάνο της Saudi Pro League περιλαμβάνεται και η σταδιακή μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ποδοσφαιριστών, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αποχωρήσεις των μεγάλων ονομάτων που ήδη αγωνίζονται στη λίγκα, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Σαντιό Μανέ.