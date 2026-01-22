Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-93 στο ΣΕΦ, είναι στο Νο1 του top 10 της 23ης αγωνιστικής που επέλεξε η Euroleague.
Ο Αμερικανός σέντερ έκανε κόντρα στους Ισραηλινούς το ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τους «ερυθρόλευκους» και βοήθησε και αυτός για να έρθει η τρίτη συνεχόμενη νίκη.
Ο Τζόουνς πέτυχε 6 πόντους και οι δύο εξ αυτών ήρθαν έπειτα από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, με τη Euroleague να επιλέγει τη συγκεκριμένη φάση ως την πιο θεαματική της 23ης αγωνιστικής.
