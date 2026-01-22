Η νίκη των «Ερυθρόλευκων» απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» άλλαξε τα δεδομένα και έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας με τον Άγιαξ. Το ματς στο Άμστερνταμ αποκτά πλέον μορφή… τελικού, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα play offs του Champions League. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός καταφέρει να φύγει με το «διπλό», τότε – εκτός απροόπτου – θα έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σενάριο; Την απάντηση δίνει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, ο οποίος ανέλυσε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Όσον αφορά τους πιθανούς αντιπάλους σε περίπτωση πρόκρισης, η πρόκληση αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή, καθώς με τα τωρινά δεδομένα ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία από ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες.

Οι πιθανότητες ανά θέση

28η θέση: 12%

19η θέση: 11,6%

27η θέση: 11%

20η θέση: 9%

18η θέση: 8,3%

24η θέση: 7,7%

29η θέση: 7,2%

26η θέση: 7,1%

25η θέση: 6,8%

23η θέση: 5,9%

21η θέση: 4,5%

22η θέση: 3,5

30η θέση: 2,6

17η θέση: 2,5%

31η θέση: 0,3%

Ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα στις πιθανότητες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν ποσοστό 53% για να προκριθούν στην επόμενη φάση, ενώ το ενδεχόμενο αποκλεισμού τους υπολογίζεται στο 47%. Παράλληλα, η πιο πιθανή θέση τερματισμού τους είναι η 28η, με τη 19η να ακολουθεί ως δεύτερο πιο συχνό σενάριο στις προσομοιώσεις.

Αταλάντα: 12,6%

Νιούκαστλ: 11,6%

Ίντερ: 11%

Γιουβέντους: 10,7%

Τσέλσι: 8,5%

Σπόρτινγκ: 8,5%

Ντόρτμουντ: 7,5%

Ατλέτικο Μαδρίτης 6,6%

Τότεναμ: 6,6%

Μάντσεστερ Σίτι: 5,2%

Παρί Σεν Ζερμέν: 5,2%