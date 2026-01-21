Οπαδός του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε «τουρίστα», με σχόλιο στο Instagram, τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος φρόντισε να απαντήσει μέσω story που ανέβασε.

Ο Γάλλος σέντερ παραμένει εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό του τον Δεκέμβριο του 2024 και το βράδυ της Τρίτης (20/1) ήταν, όπως πάντα, στο Telecom Center Athens για να δει από κοντά τον αγώνα της ομάδας του με τη Μπασκόνια.

Ο Λεσόρ αποθεώθηκε από τους οπαδούς των «πράσινων», ένας εξ αυτών όμως μάλλον δεν μπορεί να περιμένει άλλο για την επιστροφή του Γάλλου στη δράση, γράφοντας το εξής σχόλιο στο Instagram…

«Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια».

Σχόλιο που δεν άφησε αναπάντητο ο Λεσόρ, ο οποίος ανέβασε story από το γυμναστήριο, γράφοντας: «Η καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα».